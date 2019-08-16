После захвата пиратами судна с россиянами создана оперативная группа
Задачей группы станет разрешение ситуации во взаимодействии с камерунскими властями.
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После захвата заложников пиратами у берегов Камеруна создана оперативная группа. В результате атаки заложниками захватчиков стали восемь из 12 членов экипажа, в числе которых оказались трое россиян.
Компания-судовладелец MarConsult Schiffahrt заявила после случившегося о создании оперативной группы, задачей которой станет разрешение ситуации во взаимодействии с камерунскими властями.
Захватившие судно пираты к настоящему моменту все еще не выдвинули никаких требований.