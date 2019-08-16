В Дании ответили на идею Трампа купить Гренландию

Член парламента Дании Айа Кемнитс Ларсен резко отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о заинтересованности в покупке Гренландии. Она считает, что такие перемены не пойдут острову на пользу.

Ларсен категорически отвергла возможность воплощения в жизнь идеи американского лидера.

«Мой ответ - "Спасибо, не надо!" Я не думаю, что это будет способствовать развитию Гренландии. Гренландия не является товаром, который можно продать», - цитирует ТАСС представителя Гренландии в парламенте.

При этом Ларсен отметила, что территория должна продолжить «равноправное и качественное партнерство» с Данией. По ее словам, для острова это «лучший путь».

Ранее глава США рассказал о рассмотрении идеи приобретения Гренландии, которая в данный момент является автономной территорией Дании. Это уже не первый раз, когда США претендуют на остров в Арктике. В частности, американцы хотели приобрести Гренландию в 1867 году, но вместо этого купили Аляску.