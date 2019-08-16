Косолапая сила: убегающий от полиции медведь оставил после себя дыру в стене

В Колорадо медведь, забравшийся в жилой дом, сломал стену, пытаясь сбежать от прибывшей на место полиции. Местные правоохранители после этого призвали жителей проверить и закрыть все окна, двери и автомобили.

© Estes Park Police Department

Инцидент произошел в национальном парке Роки Маунтин. Черный медведь пришел к жилью в поисках пищи. Вероятно, хищника привлекли запахи из мусорного бака. Однако как только по его душу прибыли полицейские, медведь, почуяв опасность, незамедлительно сбежал от них, оставив после себя зияющую дыру в стене дома. Об этом сообщается на странице отдела местной полиции в Facebook.

© Estes Park Police Department

Правоохранители оповестили жителей о случившемся, отметив в публикации, что зачастую хищники даже не идут на запах, а просто «проверяют» оставленные открытыми автомобили и дома, так как привыкли к тому, что в них может оказаться съестное.