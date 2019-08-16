«Не надо меня тыркать, я нормальный»: авиадебошир не смог вспомнить, за что его арестовала полиция

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира. Инцидент произошел на борту лайнера «Уральских авиалиний» в ночь на 16 августа.

Мужчина изрядно выпил, вел себя агрессивно, нецензурно выражался, оскорблял экипаж и попытался головой разбить иллюминатор. Экипаж принял решение об экстренной посадке в Краснодаре.

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Там мужчину уже ждали стражи порядка. На допросе в отделении полиции он признался, что ничего не помнит о случившемся.

«Не надо меня тыркать, я нормальный здоровый пацан. Я тысячу миллионов раз выпивал. Но неужели самолет посадили из-за меня? Я извиняюсь... я не знаю, я понятия не имею, что произошло. Может, я сильно напился. Что я сделал плохого? Я сделал что-то ужасное? Я непонятно где, куда-то меня высадили. Я просто летел домой, меня ждет жена, я немного выпил. Мне кажется, это преувеличено, но возможно, что я напился и устроил какую-то ерунду», - попытался оправдаться дебошир перед стражами порядка.

В отношении дебошира был составлен протокол об административном правонарушении. По решению суда ему назначен административный арест сроком на пять суток. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против мужчины.