СМИ сообщили о переходе советника президента России Сергея Глазьева на работу в Евразийскую экономическую комиссию

Советник президента РФ Сергей Глазьев переходит в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ЕЭК. По данным агентства, на этом посту Глазьев сменит Татьяну Валовую. Сообщается, что его кандидатуру одобрили главы правительств Евразийского экономического союза, и в настоящий момент он представлен на утверждение глав государств Евразийского союза.

В свою очередь, Валовая, до этого занимавшая пост министра по интеграции, по данным ТАСС, отныне станет главой штаб-квартиры ООН в Женеве. До нее эту должность занимал датчанин Михаэль Меллер.