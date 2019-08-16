Пугачева оплатила штраф за слишком большой забор
В Федеральной службе судебных приставов подтвердили, что Алла Пугачева оплатила штраф в размере шести тысяч рублей несколько дней назад.
В ведомстве отметили, что после обновления информации данные о задолженности примадонны будут удалены с сайта ФССП.
В декабре прошлого года специалисты отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу составили в адрес певицы протокол об административном правонарушении.
Аллу Пугачеву оштрафовали на три тысячи рублей из-за забора вокруг ее дачи в поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья, который преградил доступ к водоему остальным жителям населенного пункта.
Очевидно, примадонна долго не оплачивала штраф, в связи с чем его сумма была увеличена вдвое.