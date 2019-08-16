Порошенко указал себя в декларации в качестве президента Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко указал в своей электронной декларации, что все еще является действующим лидером государства. В документе, датированном 7 августа, говорится, что он работает в администрации президента и занимает его должность.

Также в соответствии с опубликованными данными доход Порошенко в течение нескольких прошедших месяцев превысил отметку в 150 миллионов гривен. Получил он их в качестве дивидендов от инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал» и акционерного общества «Международный инвестиционный банк». Об этом свидетельствуют данные Национального агентства противодействия коррупции.

© Национальное агентство противодействия коррупции

Ранее Порошенко рассказал о том, каким видит себя через десять лет. Политик выразил надежду на то, что все еще будет жив. При этом он отметил, что быть президентом - нелегкий хлеб, поэтому за годы управления страной он не только набрался опыта, но и сильно постарел.