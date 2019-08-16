В Казани работников склада эвакуировали из-за утечки аммиака

В Казани спасатели устраняют последствия утечки аммиака на складе готовой продукции местного молочного комбината. Сотрудников площадки эвакуировали на безопасное расстояние от места происшествия.

Сигнал об утечке вещества поступил в МЧС в 14:20 16 августа. По вызову выехали 16 человек и пять единиц техники.

© ГУ МЧС России по Татарстану

Из подводящего патрубка пятидесятилитрового резервуара происходило истечение паров аммиака в незначительном количестве. Сотрудники склада вовремя перекрыли вентиль и остановили утечку.

«Причина происшествия устанавливается. Персонал выведен на безопасное расстояние. В пятидесятиметровой зоне людей нет», - сообщили в Главном управлении МЧС по Татарстану.

© ГУ МЧС России по Татарстану

Пожарные подразделения выставили водяную завесу, а автомобиль поисково-спасательной службы провел химическую разведку вокруг здания. Превышения предельно допустимой концентрации аммиака не выявлено, спасатели уверяют, что угроза для населения отсутствует.