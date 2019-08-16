Молодые офицеры в Ростове-на-Дону получили квартиры
В Ростове-на-Дону новоселье отмечают лейтенанты, выпускники военных вузов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
Молодые офицеры, пополнившие мотострелковую дивизию, получили квартиры. Всего в этом доме будет жить 30 семей военнослужащих.
В нем все готово к заселению, сделан косметический ремонт, установлены стеклопакеты, сантехника и приборы учета.
Жилье служебное. Но поскольку все новоселы участвуют в накопительной ипотечной программе, через три года у них появится право на приобретение квартир в собственность.