Путин присвоил звание героев России летчикам аварийно севшего А321

Президент России Владимир Путин присвоил звания героев России пилотам Уральских авиалиний, аварийно посадившим самолет на кукурузное поле в Подмосковье. Глава государства подписал соответствующий указ в пятницу, 16 августа.

«Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества», - заявил Путин на открытии совещания с постоянными членами Совбеза.

Российский лидер также выразил надежду на то, что подобные происшествия всегда будут большой редкостью либо же не будут случаться вовсе. Уровень профессиональной подготовки экипажа лайнера А321 Путин назвал удовлетворительным.

Напомним, самолет А321, летевший рейсом из Москвы в Симферополь, оказался вынужден совершить аварийную посадку в поле после того, как на взлетной полосе в один из его двигателей попала чайка. Пилотам удалось удачно посадить машину, не выпуская при этом шасси. Все 226 пассажиров, которые в тот момент находились на борту, выжили.