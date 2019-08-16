Дагестанские хирурги поставили мировой рекорд по числу операций

Двое врачей из Дагестана установили мировой рекорд по количеству операций за день. Достижение уже зафиксировали в Книге рекордов России.

За восемь часов хирургам Хасавюртовской центральной городской больницы удалось прооперировать 53 пациента. Представитель Книги рекордов России, находившийся в операционной, отметил, что подобное достижение фиксируется впервые.

Медики также собираются подать заявку на включение результатов в Книгу рекордов Гиннесса.