Таможня возбудила уголовное дело по факту заказа незарегистрированного в РФ лекарства

Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту незаконного ввоза на территорию России незарегистрированного в стране медицинского препарата. ФТС приняла такое решение по факту получения женщиной ввезенного на территорию страны лекарственного препарата «Фризиум».

Он не зарегистрирован в РФ, поэтому его оборот ограничен. Сотрудники таможни инициировали производство по ч. 1 ст. 229.1 Уголовного кодекса («Незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»).

Москвичку, заказавшую препарат для больного сына, задержали в почтовом отделении 12 августа при получении посылки. В общей сложности в заказе было 600 таблеток. Как сообщает ТАСС со ссылкой на таможенную службу, в данный момент задержанная женщина проходит по делу в качестве свидетеля.