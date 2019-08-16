Россия вошла в число лидеров конкурса разведчиков на АрМИ-2019

Российская команда завоевала бронзу в конкурсе «Отличники войсковой разведки» юбилейных Армейских международных игр (АрМИ). Подобные соревнования впервые проходили в Индии.

Претенденты на победу соревновались в пустыне Тар в десантировании с вертолета, ведении разведки, преодолении препятствий и стрельбе. Условия, с которыми пришлось столкнуться участникам состязания, оказались невероятно тяжелыми: днем температура в пустыне повышалась до 40 градусов Цельсия, в внутри боевых машин пехоты иногда составляла около 90.

В результате лидером конкурса стала сборная Индии, для который климат оказался более привычным. Второе место занял Узбекистан, а на третьем расположилась Россия.