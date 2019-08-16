Россия вошла в число лидеров конкурса разведчиков на АрМИ-2019
Состязания проходили в трудных климатических условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Российская команда завоевала бронзу в конкурсе «Отличники войсковой разведки» юбилейных Армейских международных игр (АрМИ). Подобные соревнования впервые проходили в Индии.
Претенденты на победу соревновались в пустыне Тар в десантировании с вертолета, ведении разведки, преодолении препятствий и стрельбе. Условия, с которыми пришлось столкнуться участникам состязания, оказались невероятно тяжелыми: днем температура в пустыне повышалась до 40 градусов Цельсия, в внутри боевых машин пехоты иногда составляла около 90.
В результате лидером конкурса стала сборная Индии, для который климат оказался более привычным. Второе место занял Узбекистан, а на третьем расположилась Россия.