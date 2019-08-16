«Ситуация могла бы быть двоякой»: экс-командир самолета рассказал, что могло бы произойти при посадке А321 на шасси

Бывший командир самолета, эксперт по безопасности полетов Александр Романов прокомментировал «Звезде» посадку лайнера А321, который накануне аварийно приземлился в кукурузном поле. По мнению пилота, решение экипажа не выпускать шасси было необязательным в данной ситуации, но и к ее ухудшению привело бы вряд ли.

«Ситуация могла бы быть двоякой: если бы поле было более-менее ровное, вдоль пахоты, то приземление было бы мягким и на шасси. Возможно, они сложились бы, потому что не было динамического вертикального удара, но скорость была бы уже меньше. В любом случае победителей не судят и нет пределов совершенству, но следствие будет основательным, и какие-то рекомендации им дадут», - сказал эксперт.

Также Романов отметил, что невыпуск шасси указывается в пилотском регламенте лишь в случае посадки на воду. В других случаях, по его словам, нет рекомендаций для этого.

«Я бы выпустил шасси. Но было ли на это время у них? Шасси выпускаются от пяти до семи секунд», - рассказал летчик.

В свою очередь, Романов не стал выдвигать предположений о том, как было бы правильнее поступить в сложившейся ситуации, так как не видел местности и не знает всех условий посадки, и заявил, что с этим будут разбираться эксперты.

Напомним, самолет А321, летевший рейсом из Москвы в Симферополь, оказался вынужден совершить аварийную посадку в поле после того, как на взлетной полосе в один из его двигателей попала чайка. Пилотам удалось удачно посадить машину, не выпуская при этом шасси. Все 226 пассажиров, которые в тот момент находились на борту, выжили.