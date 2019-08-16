Умер разработавший метод анализа ДНК нобелевский лауреат Кэри Муллис

Умер Кэри Муллис, получивший в 1993 году Нобелевскую премию по химии. Ученый работал в области молекулярной биологии и медицины. Он разработал простой и дешевый метод анализа ДНК, который открыл много возможностей в диагностике различных заболеваний, а также в уголовных делах.

Кэри Муллис умер на 75-м году жизни 7 августа в своем доме в Калифорнии. По словам его супруги, ученый скончался из-за осложнений пневмонии, сообщает The New York Times.

Ранее сообщалось, что 1 марта на 89 году жизни умер другой нобелевский лауреат Жорес Алферов. Он получил премию за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти нобелевского лауреата в области физики Жореса Алферова. С 2020 года будут учреждены 10 персональных стипендий имени Ж.И. Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий.