Пираты захватили троих россиян неподалеку от Камеруна

В Министерстве иностранных дел РФ сообщают о захвате пиратами троих россиян у берегов Камеруна.

По данным источника «Звезды», речь идет о захвате судна. Среди лиц, находившихся на нем, оказались в том числе и граждане России.

В настоящий момент власти Камеруна ведут переговоры с целью наладить связь с захватчиками. После определения их требований судьба захваченных людей станет более ясной.