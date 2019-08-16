Трамп призвал строить больше психбольниц в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы. Многие из учреждений были закрыты в предыдущие десятилетия.

Как уточнил Трамп, после закрытия психбольниц в США большую часть американцев «просто выпустили на улицу» в конце XX века.

«Это было ужасно для нашей страны. Мы должны открывать психиатрические больницы, мы не можем позволить, чтобы эти люди разгуливали по улицам», - отметил американский президент.

Вместе с тем, специалисты отмечают, что в настоящее время многие люди с психическими расстройствами в США не могут позволить себе лечение из-за отсутствия медицинской страховки. При этом многие из них либо становятся бездомными, либо попадают в тюрьму, добавляет ТАСС.

Ранее Трамп встретился с директором ФБР, главой Минюста и членами американского конгресса и обсудил возможные пути предотвращения случаев массового расстрела людей. Встреча произошла после двух инцидентов в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо), в результате которых погибли 29 человек. По мнению американского лидера, стрелявшие и в одном, и в другом случае были людьми, страдающими психическими заболеваниями.