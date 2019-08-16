В Канаде женщина выжила после падения с 1,5 километра из-за нераскрывшегося парашюта

В Канаде женщина выжила после неудачного прыжка с парашютом с высоты более 1,5 километра. Ни основной, ни запасной парашюты не раскрылись во время свободного падения, и она упала в лесистую местность.

Коллеги спортсменки, которые должны были следующими подняться в небо с аэродрома, видели падение парашютистки и сразу поняли, что не все идет так, как надо. Лесистая местность, в которую «приземлилась» женщина, смягчила падение, но все же не уберегла ее от травм.

По данным CNN, парашютистка получила несколько переломов, в том числе перелом позвонка. В настоящий момент местная полиция выясняет, было ли случившееся связано с чьей-либо халатностью при подготовке к прыжку, или оказалось случайным совпадением.