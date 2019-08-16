Главный символ города: житель Алеппо 36 лет носит одежду желтого цвета

Жителя Алеппо Абу Закура считают символом города из-за его необычного внешнего вида. Тридцать шесть лет назад он облачился в желтое, и с тех пор в его гардеробе вещи только этого цвета.

В годы войны Закур был захвачен боевиками, но не сдался. А сегодня с ним фотографируются туристы, прохожие пожимают ему руку.

Почему Закур выбрал именно желтый - такой вопрос задают ему многие. Но мужчина отвечать на него не торопится.

«Не скажу, это секрет. Это только для меня. Сорок семь каналов из разных стран мира снимали меня. И все хотели знать, почему желтый, но это тайна. Я такой один, больше в мире таких, как я, нет», - отвечает он.

Среди однообразных, похожих друг на друга балконов его жилище можно определить сразу. Яркие желтые полотенца и рубашки, сразу выдают владельца этой квартиры. Этим и воспользовались боевики, захватившие этот район.

Террористы пытались сломить сопротивление защитников города, причем не только силовыми методами, но и психологическим давлением. Радикалы склоняли Абу Закура перейти на их сторону. Но делали они это своеобразно. Они издевались над беззащитным стариком, снимали происходящее на телефоны и выкладывали в Сеть.

«Боевики взяли меня в плен, шесть дней били меня, всячески пытали, выбили зубы. Они говорили, что отпустят меня, если я соглашусь вступить в их ряды, но я отказался. За эти годы я стал чем-то большим, чем просто житель города, я стал символом Алеппо, многие люди потеряли бы надежду, если бы я согласился, поэтому я твердо решил, что останусь на стороне своих друзей и соседей», - признается Закур.

Узнав о том, через что пришлось пройти символу Алеппо, хозяин одного из кафе переименовал в его честь свое заведение. Здесь Абу Закур всегда желанный гость и обслуживается без очереди и совершенно бесплатно. Хотя сам он бывает в кафе редко. Говорит, что не хочет быть обузой для гостеприимного хозяина.

У Абу Закура трое детей: двое сыновей и дочь. Все они уже взрослые, давно обзавелись семьями и живут в разных городах. Самому известному в городе вдовцу, несмотря на почтенный возраст, не раз поступали предложения от многочисленных поклонниц, но жениться еще раз Абу Закур не намерен.