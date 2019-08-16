СМИ: в Белграде собрались открыть детский сад в здании бывшего концлагеря

За долгие годы здание детского сада Savsko, который должен открыться осенью этого года в Белграде, сменило множество назначений. Там были пивные бары и ночной клуб. Однако местные жители не хотят, чтобы дошкольное учреждение находилось именно в этом месте из-за другого факта печальной истории строения: во время Второй мировой войны тут располагался мобильный госпиталь нацистского концентрационного лагеря Саймиште.

Горожане убеждены, что размещать детский сад в таком месте кощунственно и недопустимо. Аналогичной точки зрения придерживаются и в Федерации еврейских общин Сербии.

«Эта зона была местом несчастья и страданий», - приводит The Guardian слова главы федерации Роберта Сабадоша.

Нынешний владелец здания Миодраг Крсманович, который приобрел его в 1998 году, говорит, что не знал жутких подробностей в момент покупки. Бизнесмен отвергает любую критику и утверждает, что благодаря ему строение удалось сохранить.

«Им стоит сравнить состояние здания в 1998 году и теперь. Они должны мне сказать: "Спасибо, отличная работа!"» - говорит Крсманович.

При этом предприниматель подчеркивает, что готов продать свой актив местным властям, если они изъявят такое желание, однако подобных предложений ему никогда не поступало.

Торгово-ярмарочный комплекс Саймиште был открыт в 1937 году. Фашисты, оккупировавшие Югославию, превратили его в концентрационный лагерь, через который прошли 100 тысяч евреев, сербов и цыган. Сорок тысяч из них были убиты.