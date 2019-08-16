Глава Генштаба ВС РФ отметил положительное развитие ВТС России и Монголии

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил положительное развитие военного и военно-технического сотрудничества с Монголией. Соответствующее заявление было сделано в ходе встречи с начальником Генштаба ВС Монголии Аюушийном Ганбатом.

«Хотел бы отметить значительные положительные показатели нашего военного и военно-технического сотрудничества и обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия», - сказал Герасимов.

По его словам, российско-монгольские отношения имеют многолетнюю историю, традиционно являются добрососедскими и последовательно развиваются в экономической и гуманитарной областях.

«Сегодня в непосредственной близости от мест боевой славы - на территории Восточного аймака - проходит российско-монгольское военное учение "Селенга-2019" на полигоне Мунх-Хэт», - отметил глава российского Генштаба.

Главным событием этого года, по словам Герасимова, станет совместное празднование 80-летия Победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол.

Глава ГШ ВС РФ выразил благодарность коллеге за широкое монгольское представительство на мероприятиях, которые организует Минобороны России в этом году, в том числе на Московской конференции по международной безопасности, Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» и Армейских международных играх.