Медведь забрел на кладбище в Петропавловске-Камчатском: видео
Выехавший позже на место охотовед уже не обнаружил там хищника.
© Видео: kamchatka_online, Instagram © Фото: kamchatka_online, Instagram
В Петропавловске-Камчатском на городском кладбище поселился медведь. Местные жители сняли на камеру хищника, который сидел и смотрел по сторонам в нескольких метрах от них.
«Это просто ужас. Медведь на кладбище перебежал нам дорогу. Он огромный», - рассказывает автор ролика.
Как сообщили местным СМИ в Единой дежурной диспетчерской службе Петропавловска-Камчатского, днем на кладбище выехал охотовед, но животного там уже не было.
Власти города призвали посетителей кладбища быть предельно осторожными и не оставлять пищу на могилах.