Медведь забрел на кладбище в Петропавловске-Камчатском: видео

В Петропавловске-Камчатском на городском кладбище поселился медведь. Местные жители сняли на камеру хищника, который сидел и смотрел по сторонам в нескольких метрах от них.

«Это просто ужас. Медведь на кладбище перебежал нам дорогу. Он огромный», - рассказывает автор ролика.

Как сообщили местным СМИ в Единой дежурной диспетчерской службе Петропавловска-Камчатского, днем на кладбище выехал охотовед, но животного там уже не было.

Власти города призвали посетителей кладбища быть предельно осторожными и не оставлять пищу на могилах.