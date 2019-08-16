Дальний бросок «Белого лебедя»: кадры дозаправки Ту-160 в небе над Чукоткой

Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более восьми тысяч километров.

Маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей в пределах границ Российской Федерации.

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В ходе мероприятия экипажи самолетов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе.

Летно-тактические учения, в которых задействованы около десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78, проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Ту-160 - уникальный по своим характеристикам самолет. Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 километров, а значит, Ту-160 не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Но в случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 километров и развивать скорость до 2 200 километров в час. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 метров это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Ракеты Х-55СМ предназначены для поражения стационарных целей. Их координаты закладываются в память ракеты до ее пуска. К цели Х-55СМ идут на сверхмалой высоте с огибанием ландшафта местности, поэтому их крайне сложно уничтожить.

Для поражения целей на меньшей дальности в состав вооружения могут входить аэробаллистические гиперзвуковые ракеты Х-15С (24 ракеты, по 12 на каждой МКУ).

Самолет после соответствующего переоборудования может оснащаться также свободнопадающими бомбами (до 40 тысяч килограммов) различного калибра, в том числе и ядерными, разовыми бомбовыми кассетами, морскими минами и другим вооружением.