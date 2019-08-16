Международный авиационный комитет приступил к расшифровке черных ящиков A321

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к расшифровке черных ящиков аварийно севшего в поле аэробуса А321. Результаты должны подтвердить или опровергнуть основную версию случившегося - отказ работы двигателя в результате попадания в него птиц. По словам экспертов, самописцы в хорошем состоянии. Время записи - около трех минут.

Тем временем 65 пассажиров аварийного борта прилетели в Крым. Туда их доставили двумя другими рейсами. Еще 60 человек вылетят в Симферополь позже. Среди пассажиров, которые согласились сесть в самолет второй раз, был и Степан Акопян. После жесткой посадки мужчина, сохраняя самообладание, активно снимал и выкладывал происходящее в социальные сети.

«Сел в самолет и прилетел. Такой же самолет А-321. Это мой любимый самолет, часто на нем летаю», - вспоминает мужчина, как садился в другой авиалайнер после происшествия в Московской области.

В то же время почти 80 человек от полета отказались. В авиакомпании «Уральские авиалинии» подтвердили, что каждый пассажир рейса получит денежную компенсацию в размере ста тысяч рублей. Выплаты начнутся в ближайшие две недели.

Напомним, 15 августа лайнер «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Рейс следовал по маршруту Москва - Симферополь, от аэропорта Жуковский самолет успел отлететь всего на километр. Человеческих жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству пилотов.