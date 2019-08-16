Рейс Москва - Уфа вернулся во Внуково из-за попадания птиц в двигатель самолета

Самолет компании UTAir, следовавший рейсом Москва - Уфа, вернулся во Внуково. По предварительным данным, причиной стало попадание птицы в двигатель воздушного судна, передает сайт «Комсомольской правды».

По данным авиакомпании, посадка была проведена благополучно, самолет будет заменен, вылет - перенесен на 15:30.

Напомним, накануне лайнер «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье также после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Рейс следовал по маршруту Москва - Симферополь, от аэропорта Жуковский самолет успел отлететь всего на километр. На борту находились 234 человека, жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству пилотов.