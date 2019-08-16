Ночной штурм вершины в полной экипировке: кадры финала конкурса «Эльбрусское кольцо».

В Кабардино-Балкарии прошел конкурс среди военных альпинистов «Эльбрусское кольцо», в ходе которого бойцы соревновались в скоростном штурме вершины.

Нужно подчеркнуть, что делать это им приходилось вместе со снаряжением. Соревнование горных подразделений «Эльбрусское кольцо» прошло в Кабардино-Балкарии в городе Терскол с 3 по 16 августа.

В нем приняли участие шесть стран: Россия, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Киргизия и Узбекистан. Каждая команда конкурса состоит из 18 человек (12 представителей подразделения и тренерская группа из шести человек).

Конкурс будет проходить в три этапа:

- выполнение спецзадач на объектах учебно-материальной базы центра

- марш в условиях высокогорья - восхождение на Эльбрус на высоту 5,642м



Победитель определяется по сумме набранных баллов.