Неизвестные открыли стрельбу возле Университета Алабамы

В результате стрельбы, произошедшей в американском штате Алабама, погибли два человека. Еще трое получили ранения. Огонь открыли недалеко от кампуса местного университета.

Информации о задержании подозреваемых пока нет.

Отметим, что это второй случай стрельбы в США за последние два дня. Вчера неизвестный открыл огонь по полицейским в Филадельфии. Пострадали семь человек.