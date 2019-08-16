В Ленинградской области обрушилось здание цементного завода

Стена здания цементного завода обрушилась в Ленинградской области в городе Волхов во время работ по демонтажу. В результате инцидента несколько рабочих могли оказаться под завалами.

На место ЧП выехали экстренные службы.

По информации МЧС, рухнувшее здание в последнее время не эксплуатировалось. В настоящий момент ведомство уточняет информацию о пострадавших.