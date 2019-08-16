Продление ареста шестерым украинским морякам признано законным

Мосгорсуд признал законным продление ареста шестерым из 24 украинских моряков.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Сторона защиты в свою очередь настаивала на гласности процесса. Суд продлил арест шестерым морякам еще 17 июля.

В июле российский суд выдвинул обвинение в отношении военнослужащих ВМС Украины и двух сотрудников СБУ, которых обвинили в нарушении границы России в составе организованной группы.

Украинские моряки были задержаны 25 ноября прошлого года после грубой провокации в российских территориальных водах Черного моря: два бронированных катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили границу РФ, капитаны судов опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских властей.