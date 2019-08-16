Второй пилот совершившего аварийную посадку А321 госпитализирован

Второй пилот совершившего аварийную посадку в Московской области А321 Георгий Мурзин госпитализирован с ушибами груди. Такое заявление сделал коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов.

«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально», - сказал он.

Напомним, 15 августа лайнер «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Рейс следовал по маршруту Москва - Симферополь, от аэропорта Жуковский самолет успел отлететь всего на километр. Человеческих жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству пилотов.

Пассажиры авиалайнера, в свою очередь, поблагодарили экипаж самолета за проделанную в экстренной ситуации работу и отметили высокий профессионализм летчиков А321 - командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина.