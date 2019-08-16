На территорию ДНР попыталась прорваться диверсионная группа ВСУ

На территорию Донецкой народной республики попыталась прорваться украинская диверсионная группа в составе 11 человек.

Группа пыталась прорваться к позициям, удерживаемым НМ. Также диверсантов сопровождал разведывательный беспилотник. Средствами ПВО ДНР он был сбит, и после этого группа прекратила передвижения и вернулась на свои позиции.

Данные действия вкупе с использованием беспилотника идут вразрез с минскими договоренностями. НМ ДНР в свою очередь строго придерживается достигнутых соглашений, и, несмотря на то что передвижения противника удалось засечь, огонь по нему не открывали, сообщается на официальном сайте Народной милиции ДНР.

В ночь с 20 на 21 июля было объявлено всеобщее перемирие. Однако, несмотря на это, ВСУ продолжают систематически нарушать его. Ранее стало известно о сбитом над Донецком ударном беспилотнике, переносившем гранату ВОГ-17.