В аэропорту Минеральных Вод задержан вылет самолета из-за попавшей в двигатель птицы

В аэропорту Минеральных Вод задержали вылет самолета авиакомпании «Победа», который должен был отправиться в Москву, в связи с необходимостью проверки одного из двигателей лайнера.

«В аэропорту Минеральных Вод задержан рейс в Москву из-за поступления информации о попадании птицы в правый двигатель», - сказано в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

В настоящий момент специалисты осматривают самолет на наличие повреждений.

Напомним, 15 августа лайнер «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Рейс следовал по маршруту Москва - Симферополь, от аэропорта Жуковский самолет успел отлететь всего на километр. Человеческих жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству пилотов.