Жители Ульяновской области массово отравились подсолнечным маслом

Семь жителей Ульяновской области, среди которых двое детей, были доставлены в лечебные учреждения после отравления, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства. Одного из пострадавших медикам спасти не удалось.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, отравившиеся были доставлены в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу с подозрением на отравление неустановленным веществом.

«Основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации. О ситуации проинформированы правоохранительные органы», - приводит РИА Новости слова главы регионального Минздрава Сергей Панченко.

При этом он уточнил, что все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, которое было приобретено у одного и того же производителя.