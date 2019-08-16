Россия сократила вложения в госдолг США

В июне Россия сократила вложения в американские государственные бумаги с 12 миллиардов долларов до 10,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Министерство финансов Соединенных Штатов.

По данным финансового ведомства, объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным - 5,552 миллиарда.

Стоит отметить, что в прошлом году Россия существенно снизила вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США.

Максимальный объем российских вложений в американский госдолг был зафиксирован в октябре 2010 года и составлял 176,3 миллиарда долларов.