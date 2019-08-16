«Дорога памяти»: режиссер Александр Басов рассказал о смешном случае с его отцом при штурме Кенигсберга

Режиссер и драматург Александр Басов рассказал об одном ироничном случае, который произошел с его отцом в годы Великой Отечественной войны при штурме Кенигсберга.

«Это было при штурме Кенигсберга. Обстреливали порт. Мой отец с ординарцем были высланы вперед, там было какое-то большое здание. Задача состояла в наведении артиллерии по рации. Нужно было забраться на верхний этаж, потому что здание наши отбили. Они зашли в какой-то номер, из которого хорошо было видно порт, стали ждать команды. Ординарец задремал. А отцу что-то не спалось, он начал бродить по номеру: номер огромный, стоит красивый шкаф. А в шкафу лежат шикарные вещи - офицерские, генеральские. А за этим всем под одеждой торчат сапоги, колени, ноги. Отец подумал, что там спрятался офицер. Он позвал ординарца Васю, Вася пробудился и дал очередь по шкафу из ППШ. Шкаф закачался, и из-под продырявленных, пробитых генеральских шинелей упали вперед два протеза в брюках. Оказалось, что в этом номере жил безногий генерал. Он убежал, оставив даже протезы», - вспомнил Басов рассказы отца.

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