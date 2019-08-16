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В Крыму оценили стратегию Украины по «возвращению» полуострова

Роман Захаров
10:58 16.08.2019
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков посоветовал Киеву заняться стратегией развития Украины.
В Крыму оценили стратегию Украины по «возвращению» полуострова
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Новая стратегия украинских властей по возвращению Крыма под юрисдикцию Украины - это бессмыслица и акт популизма, которые вызывают иронию. Такое заявление сделал вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.

«Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом», - сказал вице-спикер крымского парламента.

В настоящий момент, убежден Бобков, Украина вместо каких-либо созидательных действий только «демонстрирует политику в чистом виде».

Представитель парламента Крыма посоветовал официальному Киеву заняться стратегией развития Украины и подумать над тем, как не допустить дальнейшего политического раскола внутри страны, которая, как считает Бобков, последние 30 лет «развивается абсолютно хаотично, без стратегической идеи», способной объединить украинское общество, передает РИА Новости.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что специальная рабочая группа займется разработкой стратегии по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. 

Крым вернулся в состав Российской Федерации после всенародного референдума, который провели на полуострове 16 марта 2014 года. Подавляющее большинство крымчан во время голосования высказались за воссоединение с Россией. 

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