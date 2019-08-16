Орнитологи подсчитали количество ЧП с самолетами из-за птиц

Ежегодно в России происходит около одной тысячи столкновений самолетов с птицами. Об этом рассказал руководитель Отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

По его словам, большинство инцидентов с птицами фиксируется летом. В это время повышается количество популяций всех видов пернатых. Причем треть столкновений приходится на чаек, приводят слова Рыжова «Известия».

По предположению орнитолога, чтобы избежать инцидентов, подобных тому, который произошел 15 июля с самолетом А321, необходимо для каждой воздушной гавани выработать индивидуальную программу обеспечения орнитологической безопасности - так называемый паспорт аэропорта. В ней должны быть отмечены наличие рядом рек, морских побережий, растительность, урожайность семян, вид обитающих в районе птиц. Также, как отметил Рыжов, в программе важно учесть интенсивность полетов, наличие рядом свалок и мусорных полигонов. Однако ученый предупредил, что даже эти меры не помогут полностью избежать столкновения с птицами.

Рыжов также предложить вернуть Отраслевую группу авиационной орнитологии в состав ГНИИ гражданской авиации. Сейчас ученые действуют в структуре частного предприятия и работают лишь по прямым заказам.

В четверг, 15 августа, столкновение самолета А321 с чайками в Подмосковье едва не обернулось трагедией. Вылетевший из Москвы в Симферополь лайнер был вынужден экстренно садиться на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский. Всему виной чайки, которые угодили в один из двигателей. В результате пострадали 76 человек, но, к счастью, никто не погиб. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам.