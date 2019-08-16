СМИ: главе «новой церкви» Украины нашли замену

Предстоятеля неканонической Православной церкви Украины Епифания могут заменить на митрополита Луцкого.

По данным украинских СМИ, в церковных кругах считают Епифания неэффективным руководителем, в связи с чем ему на смену ищут более «волевого и авторитетного» лидера.

«Основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича, который пользуется хорошей поддержкой и у основных спонсоров церкви», - сообщает «Страна.UA» со ссылкой на источник в церковных кругах.

Вместе с тем отмечается, что Зинкевич пользуется поддержкой украинских предпринимателей, которые финансировали крестный ход неканонической церковной структуры в Киеве в конце июля.

В так называемой новой церкви Украины оказались недовольны, в частности, тем, что Епифаний не сумел сохранить поддержку церкви государством на фоне смены власти в стране.

Ранее украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование, став частью новой Православной церкви Украины (ПЦУ). В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны. Также отмечается, что срок заявления требований кредиторами к УАПЦ - до 3 октября текущего года.