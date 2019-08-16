Огненная труба: женщина воткнула шланг пылесоса в бак машины и сожгла ее

Владелица автомобиля Volkswagen Passat по своей глупости лишилась собственной машины. Инцидент произошел после того, как женщина решила заправиться и приехала но одну из АЗС в Германии.

В частности, автоледи поняла свою оплошность только после того, как машина уже была заправлена: женщина вспомнила, что ее Volkswagen Passat ездит не на бензине, который она уже залила в бак авто, а на дизельном топливе. Решение было найдено сразу.

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Автоледи подозвала сотрудника АЗС, после чего они вдвоем откатили машину к посту с пылесосом. Как уточняется в протоколе полиции Восточного Гессена – Висбадена, они засунули в бак Volkswagen Passat шланг от пылесоса, после чего попытались откачать бензин. На удивление женщины, машина загорелась.

На место ЧП тут же прибыли пожарные, которым удалось ликвидировать пламя. Нанесенный ущерб составил почти 30 тысяч евро. Кроме того, небольшие ожоги получил 20-летний помощник - сотрудник АЗС. Владелица Volkswagen Passat не пострадала, в отличие от ее автомобиля, которые превратился в груду железа.