Найдены неизвестные иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери для «Маленького принца»

На севере Швейцарии была обнаружена папка с неизвестными рисунками, которые были выполнены французским писателем Антуаном де Сент-Экзюпери для книги «Маленький принц».

По оценкам специалистов, наброски, выполненные тушью и акварелью, можно отнести к ранним работам автора для своей аллегорической повести-сказки. Известно, что среди рисунков есть изображение Маленького принца с Лисом, а также удава, который проглотил слона.

Папка с рисунками Антуана де Сент-Экзюпери была найдена в хранилище старинного здания в Цюрихе, которое принадлежало ушедшему в прошлом году бизнесмену и коллекционеру Бруно Стефанини, пишет Francetvinfo. Предполагается, что коллекционер мог купить эти наброски около 30 лет назад на торгах в Швейцарии.

Повесть-сказка «Маленький принц» была впервые опубликована в Нью-Йорке 6 апреля 1943 года, Рисунки для книги выполнил сам автор. И они стали такими же знаменитыми, как и сама книга.