Вселенский ужас: астрономы выявили новый вид космических катастроф

Новый вид космических катастроф удалось обнаружить астрономам. Ученые нашли подтверждения существованию нового класса сверхновых, в процессе которых звезда уничтожается полностью и не оставляет нейтронных звезд или черных дыр.

Речь идет о сверхновой SN 2016iet, которая была найдена 14 ноября 2016 года. Она была изучена с помощью различных телескопов, включая даже те, что находятся в обсерватории Джемини на Гавайях. Астрономы наблюдали за изменением яркости в течение 800 дней после вспышки. В результате им удалось выявить слабое свечение водорода, которое указывало на то, что взорвавшаяся звезда находилась в относительно пустой области пространства и на расстоянии примерно в 54 тысячи световых лет от центра родительской галактики.

Как уточняет Phys.org, SN 2016iet образовалась в результате взрыва звезды массой в 200 раз превышающей Солнце. Такой процесс, как правило, приводит к образованию нейтронной звезды или черной дыры, но SN 2016iet относится к редкому типа парно-нестабильных сверхновых, которые возникает, когда гамма-излучение внутри звезды начинает образовывать электрон-позитронные пары. В результате, светило начинает коллапсировать, но высвобождающаяся энергия оборачивает процесс вспять – происходит взрыв, разрушающий даже ядро.

Ученые убеждены, что характеристики SN 2016iet позволяют подтвердить как модель, которые предсказывают свойство парно-нестабильных сверхновых, так и существование сверхмассивных звезд.

Буквально накануне умы ученых взбудоражила еще одна загадка: они получили восемь загадочных сигналов из космоса.