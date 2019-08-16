Минтруд утвердил список профессий, в котором ограничивается женский труд

Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило перечь работ, производств и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение женского труда.

Согласно документу, в список запрещенных для женщин отраслей вошли химические производства, подземные и горные работы, бурение скважин, добыча нефти и газа, металлообработка. Женский труд не будет использоваться в черной и цветной металлургии, радиотехническом и электронном производстве, в судостроении и судоремонте, в производстве, ремонте и обслуживании летательных аппаратов. Так же под запретом для женщин производство бетона, обработка камня, полиграфическое производство, и многое другое.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее в Минтруде прокомментировали предложение Федерации независимых профсоюзов о сокращении пятидневной рабочей недели до четырех дней. В ведомстве сообщили, что этот вопрос будет обсуждаться с участием всех задействованных в нем сторон, как работников, так и работодателей.