«Идем правее вдоль рядов кукурузы»: кадры эвакуации пассажиров А321

В Сети опубликованы кадры эвакуации, сделанные одним из пассажиров экстренно севшего в Подмосковье самолета А321.

«Идем правее вдоль рядов кукурузы», - объявляет один из членов экипажа через мегафон.

Самолет «Уральских авиалиний» вылетел утром из аэропорта Жуковский в Симферополь. После взлета из-за попадания птиц у лайнера загорелся двигатель. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Самолет сел на брюхо на кукурузном поле.

На борту лайнера находились 234 человека. Из них пострадали десять. Все они доставлены в ближайшую больницу в городе Раменское.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.