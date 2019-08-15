«Идем правее вдоль рядов кукурузы»: кадры эвакуации пассажиров А321
Вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь пассажирский самолет А321 совершил жесткую посадку в Подмосковье.
© Видео: RU_CHP: Первый по происшествиям, ВКонтакте © Фото: JacdecNew, twitter
В Сети опубликованы кадры эвакуации, сделанные одним из пассажиров экстренно севшего в Подмосковье самолета А321.
«Идем правее вдоль рядов кукурузы», - объявляет один из членов экипажа через мегафон.
Самолет «Уральских авиалиний» вылетел утром из аэропорта Жуковский в Симферополь. После взлета из-за попадания птиц у лайнера загорелся двигатель. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Самолет сел на брюхо на кукурузном поле.
На борту лайнера находились 234 человека. Из них пострадали десять. Все они доставлены в ближайшую больницу в городе Раменское.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.