В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Хабаровском крае из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Пока в регионе зафиксировали лишь один случай заражения, но специалисты ветеринарной службы в полной готовности. Они обходят все фермы и проводят осмотр.

Как отметили в Россельхознадзоре, причиной появления инфекции могло стать перемещение диких кабанов из Китая.

Сейчас в регионе усилили контроль за продажей мяса.