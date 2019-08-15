В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
В Россельхознадзоре назвали причину появления опасной инфекции в регионе.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Хабаровском крае из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Пока в регионе зафиксировали лишь один случай заражения, но специалисты ветеринарной службы в полной готовности. Они обходят все фермы и проводят осмотр.
Как отметили в Россельхознадзоре, причиной появления инфекции могло стать перемещение диких кабанов из Китая.
Сейчас в регионе усилили контроль за продажей мяса.