Возбуждено уголовное дело после жесткой посадки A321 в Подмосковье

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта после ЧП с пассажирским A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье. Об этом заявили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")», - сказано в сообщении ведомства.

Утром 15 августа вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь пассажирский самолет А321 совершил жесткую посадку в Подмосковье из-за загоревшегося двигателя. Инцидент произошел после попадания в двигатель птиц.

На борту лайнера в момент ЧП находились 234 человека, из них пострадали десять.

Позже в Сети появилось видео, снятое на месте экстренного приземления воздушного судна.