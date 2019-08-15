Поиски пропавшего в лесу под Омском трехлетнего мальчика продолжаются

В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика. Пропавшего два дня назад ребенка ищут более 700 человек - волонтеры, бойцы Росгвардии, специалисты-кинологи. Лес, в котором потерялся мальчик, прочесывают даже ночью.

А утром к поискам присоединяются самолет, вертолет и беспилотники. Обследованы десятки гектаров, но пока никаких следов ребенка обнаружить не удается.

Волонтеры не исключают, что его в лесу нет. По их словам, местность слишком сложная, и трехлетний мальчик не смог бы уйти так далеко. По факту исчезновения ребенка СУ СКР по Омской области возбудило уголовное дело.

Во вторник мальчик вместе с семьей отправился в лес собирать ягоды. Мать и отец оставили его в запертой машине на 15 минут, а когда вернулись, сына уже не было. После безуспешных самостоятельных поисков они решили обратиться в полицию.