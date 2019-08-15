Родная мать избитой девочки из Ингушетии требует вернуть ей ребенка. Об этом сообщила детский омбудсмен республики Зарема Чахкиева.

По ее словам, женщина пришла с адвокатом, заявила, что едет в Москву забирать девочку, и попросила денег на дорогу. А когда получила отказ, стала угрожать.

«Сказали, что они на меня в суд подадут, что по ингушскому менталитету стариков ко мне приведут, что девочку они мне не оставят. Если даже прольется моя кровь, я говорю: я вам ребенка не передам, потому что изначально ты ее не любила», - рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева о встрече с матерью пострадавшего ребенка.

В начале июля семилетнюю Аишу, которая в последнее время жила в семье тети, доставили в больницу Назрани. У девочки были множественные переломы, ушибы, порезы и ожоги. Травмы оказались настолько серьезными, что ребенка пришлось отправлять на лечение в Москву. Но даже в Центре доктора Рошаля лучшие врачи не смогли спасти Аише правую руку. Ее пришлось ампутировать. Сейчас девочка идет на поправку. Ее тетя арестована.