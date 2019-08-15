Мать избитой девочки из Ингушетии требует вернуть ей ребенка
Родная мать избитой девочки из Ингушетии требует вернуть ей ребенка. Об этом сообщила детский омбудсмен республики Зарема Чахкиева.
По ее словам, женщина пришла с адвокатом, заявила, что едет в Москву забирать девочку, и попросила денег на дорогу. А когда получила отказ, стала угрожать.
«Сказали, что они на меня в суд подадут, что по ингушскому менталитету стариков ко мне приведут, что девочку они мне не оставят. Если даже прольется моя кровь, я говорю: я вам ребенка не передам, потому что изначально ты ее не любила», - рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева о встрече с матерью пострадавшего ребенка.
В начале июля семилетнюю Аишу, которая в последнее время жила в семье тети, доставили в больницу Назрани. У девочки были множественные переломы, ушибы, порезы и ожоги. Травмы оказались настолько серьезными, что ребенка пришлось отправлять на лечение в Москву. Но даже в Центре доктора Рошаля лучшие врачи не смогли спасти Аише правую руку. Ее пришлось ампутировать. Сейчас девочка идет на поправку. Ее тетя арестована.