В Шереметьево самолет готовится к аварийной посадке из-за отказа гидросистемы

Авиалайнер, следующий из Москвы в Самару, готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, на борту отказала гидросистема», - сказал собеседник агентства.

Воздушное судно принадлежит компании «Глобал джет». На его борту находятся семь человек: три члена экипажа и четыре пассажира.