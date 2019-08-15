В Шереметьево самолет готовится к аварийной посадке из-за отказа гидросистемы
На борту воздушного судна находятся семь человек.
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress
Авиалайнер, следующий из Москвы в Самару, готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
«По предварительной информации, на борту отказала гидросистема», - сказал собеседник агентства.
Воздушное судно принадлежит компании «Глобал джет». На его борту находятся семь человек: три члена экипажа и четыре пассажира.