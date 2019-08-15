Самолет в поле: новые кадры с места жесткой посадки A321 в Подмосковье

Опубликованы новые кадры с места жесткой посадки пассажирского A321 в Подмосковье. На записи, снятой, скорее всего, одним из пассажиров лайнера, видно, как в поле лежит самолет, вокруг воздушного судна ходят люди.

«Живы, и то хорошо», - радостно восклицает один из мужчин.

Ранее сообщалось, что вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь пассажирский самолет А321 совершил жесткую посадку в Подмосковье из-за загоревшегося двигателя. Инцидент произошел из-за попавших в двигатель птиц.

По данным МЧС, на борту А321 находились 234 человека. Из них пострадали 10.

Как рассказал один из пассажиров после ЧП, экипаж A321 пытался перезапустить двигатель в воздухе, однако это не помогло.