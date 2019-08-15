Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

А321 садился с убранными шасси

Кирилл Кунецкий
08:13 15.08.2019
Перед посадкой экипаж лайнера также отключил двигатели
© Видео: Deniz G, Youtube © Фото: FandaAviation, twitter

В момент жесткой посадки в Подмосковье экипаж лайнера A321 «Уральских авиалиний» отключил двигатели, приземление было произведено с убранными шасси, сообщает Росавиация.

Отмечается, что экипаж самолета слаженно организовал эвакуацию. Серьезных травм у пострадавших нет.

Лайнер А321, следовавший из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жесткую посадку сегодня утром, после того как в один из двигателей самолета попали птицы. На борту лайнера находились 234 человека.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали десять человек, трое из них - дети. Все пострадавшие будут доставлены в Раменскую ЦРБ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.08.2019, 08:52
Самолет в поле: новые кадры с места жесткой посадки A321 в Подмосковье
Дата15.08.2019, 08:37
Российские военные завоевали серебро в конкурсе «Мастер-оружейник» на АрМИ-2019
Дата14.08.2019, 00:24
«Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата12.08.2019, 14:16
Шойгу представили разработки новых боевых роботов
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:14 В стране и мире
Видео
Мать избитой девочки из Ингушетии требует вернуть ей ребенка
08:59 В стране и мире
Видео
Заслуженный пилот России оценил действия экипажа А321
06:33 В стране и мире
Власти Франции предупредили о возможном обрушении Нотр-Дама
05:30 В стране и мире
Ким Чен Ын и Путин обменялись поздравлениями
04:35 В стране и мире
Видео
В России могут запретить экспорт леса в Китай при отсутствии помощи в вопросе незаконных рубок
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Двигатель несколько раз хлопал»: пассажир А321 рассказал подробности жесткой посадки
Астроном представил проект гигантского телескопа с Землей в качестве линзы
Соль и слезы: британка попыталась сварить яйца в микроволновке и едва не лишилась глаз
Внеземная «азбука Морзе»: ученые получили восемь загадочных сигналов из космоса
Наводнение в Иркутской области выгнало из тайги опасного преступника
Вечно молодой: обнаружен продукт для «отсрочки» старости
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.