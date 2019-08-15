А321 садился с убранными шасси

В момент жесткой посадки в Подмосковье экипаж лайнера A321 «Уральских авиалиний» отключил двигатели, приземление было произведено с убранными шасси, сообщает Росавиация.

Отмечается, что экипаж самолета слаженно организовал эвакуацию. Серьезных травм у пострадавших нет.

Лайнер А321, следовавший из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жесткую посадку сегодня утром, после того как в один из двигателей самолета попали птицы. На борту лайнера находились 234 человека.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали десять человек, трое из них - дети. Все пострадавшие будут доставлены в Раменскую ЦРБ.